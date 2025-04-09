Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde nisan ayında çiçeklenen elma, kiraz ve erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtü altında kaldı.
Mart ayının sonunda havaların mevsim normallerinin üzerinde görülmesi nedeniyle birçok meyve ağacı erken çiçek açtı.
İlçede nisanda etkili olan kar yağışıyla çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Zirai don tehlikesi, çiftçileri tedirgin etti.
Öte yandan yağan karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de Kar Yağışı Meyve Ağaçlarını Vurdu - Son Dakika
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