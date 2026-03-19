Gümüşhacıköy\'de Kaza: 4 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 28 AAG 514 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bacakoğlu köyü mevkisinde refüje çarptı.

?Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.K. ve çocukları Z.L.K. ile Ç.E.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.