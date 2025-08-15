Gümüşhacıköy\'de Su Tasarrufu Kararları

Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağanüstü meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kuraklıkla mücadele kapsamında, içme suyu kullanımına yönelik önemli kararlar alındı.

Toplantıda, içme suyu saatlerinin takılması, kaçak su kullanımının önlenmesi, bağ ve bahçe sulamasının yasaklanması ile her köyde "Kaçak Su Kontrol Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Kaymakam Güneş, "Su sınırsız değil. Her damlasını korumak zorundayız," diyerek vatandaşları tasarruf konusunda duyarlı olmaya çağırdı.