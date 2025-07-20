Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Murat O. idaresindeki 34 LB 4066 plakalı otomobil, Sekü kavşağında trafik levhasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta bulunan 5 yaşındaki Azra O. hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Aysun, İlayda ve Dilara O. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Öldü, 4 Yaralı - Son Dakika
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