Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.
Seherhatun ve Şehit İsmail Toka Camisi'ndeki öğrencilerin katıldığı seminerde, teknolojinin bilinçli kullanımı ve bağımlılık risklerinden korunma yöntemleri anlatıldı.
Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve Cumara Camisi imam hatibi Bilal Uslu, teknolojinin faydalarının yanı sıra aşırı kullanımının yol açtığı olumsuzluklara dikkati çekti.
Seminerde, bağımlılık yapıcı her türlü davranıştan uzak durulması gerektiği mesajı verildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhacıköy'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine 'Bağımlılıkla mücadele' semineri - Son Dakika
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