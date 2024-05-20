Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Ziyarette, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ettiklerini ve moral desteği sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

20.05.2024 13:17
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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Ziyarette, sağlık çalışanları ile bir araya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, özellikle son zamanlarda büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla çalıştığını ifade ederek, "Bizler de Genç Kızılay olarak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek ve moral desteği sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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