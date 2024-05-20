Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Ziyarette, sağlık çalışanları ile bir araya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, özellikle son zamanlarda büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla çalıştığını ifade ederek, "Bizler de Genç Kızılay olarak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek ve moral desteği sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.