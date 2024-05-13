Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü\'nü Kutladı

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek kadınlara çiçek verdi. Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, annelerin değerini vurgulayarak, onlara olan saygı ve sevgilerini göstermek için çiçek takdim ettiklerini belirtti. Taş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

13.05.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek kadınlara çiçek verdi.

Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, annelerin, hayatımızdaki en değerli varlıklar olduğunu, onların sevgisini ve emeğini her zaman kalplerinde taşıdıklarını söyledi.

Annelere olan saygı ve sevgilerini göstermek için iş yerlerini ziyaret ederek çiçek takdim ettiklerini anlatan Taş,"Annelerimize her gün sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Onların varlığı bizim için büyük bir nimet. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Anneler Günü, Gümüşhacıköy, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement