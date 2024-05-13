Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri İş Yerlerini Ziyaret Ederek Anneler Günü\'nü Kutladı

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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek kadınlara çiçek verdi.

Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, annelerin, hayatımızdaki en değerli varlıklar olduğunu, onların sevgisini ve emeğini her zaman kalplerinde taşıdıklarını söyledi.

Annelere olan saygı ve sevgilerini göstermek için iş yerlerini ziyaret ederek çiçek takdim ettiklerini anlatan Taş,"Annelerimize her gün sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Onların varlığı bizim için büyük bir nimet. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" diye konuştu.