Gümüşhacıköy ve Göynücek'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhacıköy ve Göynücek'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Gümüşhacıköy ve Göynücek\'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Göynücek ilçelerinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

15.05.2025 17:56
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Göynücek ilçelerinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy iÜlkü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 25 proje sergilendi. Öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri projeleri katılımcılara tanıttı.

Fuarın açılışına Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

-Göynücek

Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyünde bulunan Şehit Satılmış Salatacı Ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Fuarda sergilenen projelerin açılış kurdelesini kesen Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini takdir ettiğini belirten Şahin, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sergiyi gezdi ve projeleri inceledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın, öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşma, araştırma yapma ve proje üretme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy ve Göynücek'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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