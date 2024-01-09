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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi Fatma Çimen toprağa verildi - Son Dakika
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi Fatma Çimen toprağa verildi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi Fatma Çimen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle Emirler Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra çeşitli siyasi ve kurumsal temsilciler ile vatandaşlar da katıldı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen\'in annesi Fatma Çimen toprağa verildi
09.01.2024 - 14:19,
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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in vefat eden annesi Fatma Çimen'in cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu dün 80 yaşında yaşamını yitiren Fatma Çimen için Kemaliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çimen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Saltık, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Çimen'in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in annesi Fatma Çimen toprağa verildi - Son Dakika
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