Gümüşhane\'de 20 Yıl Ceza Alan Kişi Yakalandı

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Gümüşhane'de hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, iki suçtan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, operasyonla 4 aydır aranan A.P'yi yakaladı.

A.P, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.