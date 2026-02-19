Gümüşhane'de 21 Bin Kişiye Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de 21 Bin Kişiye Trafik Eğitimi

19.02.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de yaşam tünelinde, 21 bin sürücü ve yolcuya trafik kuralları öğretildi.

Gümüşhane'de sürücü ve yolculara trafik kurallarının aktarıldığı yaşam tüneli adı verilen alanda 21 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüce 81 ilde uygulanan Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi kapsamında kentin İkisu mevkiinde kurulan yaşam tünelinde, 6 yıldır sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatılıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Murat Aktürk, AA muhabirine, sürücülere hız sınırlarına uyma, emniyet kemeri kullanımın önemi ve yaya üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Bugüne kadar 21 bin sürücü ve yolcunun bilgilendirildiğini ifade eden Aktürk, uygulamadan dolayı olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Sürücü Abdurrahman Yıldız ise izlediği bilgilendirme videosunda üzücü anların bulunduğuna değinerek, "Emniyet kemeri gerçekten insan için çok faydalı. Kesinlikle herkes kullanmalı. Ben emniyet kemeri takmadan seyahat etmem. Tüm sürücüler emniyet kemerini takmalı ve bu konuda çok hassas olmalıdır." diye konuştu.

Nedim Samuk ise emniyet kemerinin hayat kurtardığını ve çok önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 21 Bin Kişiye Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:10:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 21 Bin Kişiye Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.