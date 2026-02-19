Gümüşhane'de 21 Bin Kişiye Trafik Eğitimi

Gümüşhane'de sürücü ve yolculara trafik kurallarının aktarıldığı yaşam tüneli adı verilen alanda 21 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüce 81 ilde uygulanan Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi kapsamında kentin İkisu mevkiinde kurulan yaşam tünelinde, 6 yıldır sürücü ve yolculara trafik kuralları anlatılıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Murat Aktürk, AA muhabirine, sürücülere hız sınırlarına uyma, emniyet kemeri kullanımın önemi ve yaya üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Bugüne kadar 21 bin sürücü ve yolcunun bilgilendirildiğini ifade eden Aktürk, uygulamadan dolayı olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Sürücü Abdurrahman Yıldız ise izlediği bilgilendirme videosunda üzücü anların bulunduğuna değinerek, "Emniyet kemeri gerçekten insan için çok faydalı. Kesinlikle herkes kullanmalı. Ben emniyet kemeri takmadan seyahat etmem. Tüm sürücüler emniyet kemerini takmalı ve bu konuda çok hassas olmalıdır." diye konuştu.

Nedim Samuk ise emniyet kemerinin hayat kurtardığını ve çok önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.