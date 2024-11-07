Gümüşhane\'de Asayiş Toplantısı

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Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Alper Bilgiç katıldı.

Baruş, emniyet ve jandarmadan oluşan 1730 personelle vatandaşın huzur ve güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Geçen ay kentte haklarında arama kararı olan 17 kişinin yakalandığını belirten Baruş, trafik kazalarına ilişkin de bilgileri paylaştı.

Baruş, asayiş olaylarında 2023'e göre 2024'te yüzde 11,4 artış olduğunu ifade ederek, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2,1, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 3,2 azalma olduğunu aktardı.

Asayiş olaylarını aydınlatma oranının bu yıl yüzde 94,3 olduğunu vurgulayan Baruş, "Narkotik suçlardan tutuklanan kişi sayısında 2023'e göre, 2024'te yüzde 181,8 artış yaşandığı görülmüştür." dedi.

Baruş, bu yılın 10 ayında kentte yakalanan 77 düzensiz göçmenden 64'ünün geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini, göçmen kaçakçılığından yakalanan 18 kişiden 8'inin de tutuklandığını kaydetti.