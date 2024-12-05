Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Asayiş Toplantısı

Gümüşhane\'de Asayiş Toplantısı

Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi.

05.12.2024 12:18
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Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı.

Baruş, 1730 emniyet ve jandarma ile vatandaşın huzur ve güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Kentte bu yıl yakalama oranının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını belirten Baruş, işlem yapılan araç sayısında da yüzde 87 artış yaşandığını ifade etti.

Baruş, asayiş olaylarında yüzde 9 artış, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6 ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 2 azalma olduğunu kaydetti.

Narkotik olaylarının yüzde 12 arttığına işaret eden Baruş, tutuklanan kişi sayısında da yüzde 158 artış görüldüğünü vurguladı.

Baruş, "2024'ün 11 ayında 90 düzensiz göçmen yakalanmış, 75'i geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Yakalanan 14 organizatörden 8'i tutuklandı." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Asayiş, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

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