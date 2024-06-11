Gümüşhane'de bağırsağında uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu B.D'nin durumundan şüphelendi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde bağırsağında uyuşturucu sakladığı belirlendi.
B.D'nin bağırsağından 5 kapsül halinde 140,43 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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