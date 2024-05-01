Gümüşhane\'de bir kişi yayla evinde ölü bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.
Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası Barak Obası'na giden Ahmet Topşir'den (68) haber alamayan yakınları, yayla evini kontrol etti.
Topşir'in evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Topşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Topşir'in cesedi, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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