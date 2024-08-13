Gümüşhane\'de çıkan yangında 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çıkan yangında, kullanılmayan 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yaylım köyünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Gümüşhane, Kelkit ve Köse belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, kullanılmayan 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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