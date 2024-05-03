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Gümüşhane'de doğa harikası peribacaları hafriyat altında kaldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Gökdere ve Nazlıçayır köylerine ulaşım sağlayan yol güzergahı üzerindeki peribacaları, bölgedeki bir çimento fabrikası tarafından yapılan alternatif yoldan dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kaldı. Yöre sakinleri doğa harikası yapının kurtulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Merkeze bağlı Gökdere ve Nazlıçayır Köyleri başta olmak üzere birçok köye ulaşım sağlayan yol güzergahı üzerinde bulunan ve köy sakinleri tarafından da peribacaları olarak adlandırılan jeolojik oluşumlar hafriyat toprağı altında kaldı.

ArzularKabaköy Beldesi'nde faaliyet gösteren özel bir çimento fabrikası tarafından Nazlıçayır Köyü'nden çıkarılan hammaddeyi taşımak için önceki yıllarda yapılan yol kenarında bulunan peribacaları, yol inşaatından arda kalan hafriyatın yamaca dökülmesi nedeniyle tahrip edildi. Keçideresi Jeolojik Oluşumları olarak da adlandırılan peribacalarının bir doğa harikası olduğunu ve yol inşaatı için yok edildiğini söyleyen yöre sakinleri ise yetkililere çağrıda bulunarak milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların kurtarılabilecek kısımlarının kurtarılmasını istiyor.

"Yetkililerden hafriyatın temizlenerek, yapının eski haline döndürülmesini istiyoruz"

Çocuk yaşlarda köy yolunu kullanırken yapıları hayranlıkla izlediklerini söyleyen Gökdere Köyü sakini Engin Bulut, "Ben 60 yaşındayım. Bunun 15 yılını köyde geçirdik ve buralardan Kale köyüne pazara giderdik. Bizim yolumuz 'Peribacaları' olarak nitelendirdiğimiz yerin altından giderdi. Biz peribacalarını şu şekilde hatırlıyoruz. Okula giderken tarih derslerinde Nevşehir'de, Ürgüp'te bize peribacalarını anlatırlardı biz de buradaki oluşumu onlara benzetirdik yıllarda burada tabii özelliklerini korudular. Burada ArzularKabaköy Beldesi'nde çimento fabrikası var. Bu fabrikaya Nazlıçayır Köyü tarafından hafriyat çekiliyor. Eskiden bizim mevcut yolumuzu kullanıyorlardı fakat daha sonra alternatif bir yol kurmayı planladılar ve yol yapımında peribacaları tahrip oldu. Araçlar çalışırken taşların etkisiyle bunlar kırıldı ve bu hale geldi. Biz bu durumdan memnun değiliz. Bu tabii bir güzellikti, öyle kalmasını isterdik ama şu anda yapılması gereken şey, dökülen hafriyatın temizlenmesi, yetkililer bunu kaldırırlarsa eski haline biraz da olsa döner" dedi.

"Eski görüntüsünden eser yok"

Bir diğer Gökdere Köyü sakini Kemal Aydın ise "Bizim Peribacaları dediğimiz bölgeden yolumuz geçiyordu. Güzel bir görüntüsü vardı. Yol yapıldığı için tahrip oldu. Daha tanınacak bir hali kalmamış. Aşağıda bahçeler vardı, bahçeler dolunca toprak bacaların seviyesine çıkmış. Eski görüntüden eser yok. Birikmiş hafriyatın alınıp, buranın eski haline dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

(UA-RE-ÖS-Y)