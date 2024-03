Gümüşhane\'de Ekmek İçerisine Gizlenmiş Tabanca Ele Geçirildi

House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayım başladı

HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.