Gümüşhane\'de Kaçak Avcılara Ceza

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Gümüşhane'de yasaklanan av yöntemiyle yasaklı türü avlayanlara cezai işlem uygulandı

GÜMÜŞHANE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'de yasaklı bölgede, yasaklanan av yöntemiyle yasak olan türü avlamaya çalışanların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildiğini ve cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kaçak ava giden avlanır. Gümüşhane'de yasak olan bölgede, yasaklanan av yöntemiyle yasak olan türü avlamaya çalışanlar, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edildi, cezai işlem uygulandı. Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz."