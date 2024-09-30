Gümüşhane'de Kayıp Santa Yolu Keşfi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kayıp Santa Yolu Keşfi

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Gümüşhaneli dağcılar, Kayıp Santa Yolu'nu 16 km'lik yürüyüşle keşfetti, tarihi yapılarla dolu bir gün geçirdi.

30.09.2024 12:10
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'Kayıp Santa Yolu'nu bulmak için yürüdüler

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli dağcılar, merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki tarihi Santa Harabeleri'nde 16 kilometrelik eşsiz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirerek 'Kayıp Santa Yolu'nu adım adım keşfetti. Orman içindeki taş döşeli patikalarda çok sayıda tarihi yapı ve köprü ile karşılaşan sporcular bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi sporcular merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içinde yer alan tarihi Santa Harabeleri'nde kamuoyunda 'Kayıp Santa Yolu' olarak bilinen parkuru ilk kez yürüdü. Toplam 27 sporcunun katıldığı etkinlikte 16 kilometrelik parkurda doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir deneyim yaşayan sporcular Santa Harabeleri'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yürüyüş yaptı.

Yürüyüş boyunca sporcular ormanların içerisinde taş döşeli patika yolları takip ederken çok sayıda tarihi yapı ve köprü ile karşılaştı. Bölgenin doğasıyla iç içe olan bu yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşırken, katılımcılara benzersiz bir yürüyüş deneyimi sundu.

Araçla bölgeye ulaşan sporcular İşhanlı Mahallesini aştıktan sonra tarihi patika yoldan yürüyüş devam etti. Orman içinden eşsiz manzaralar eşliğinde aralarında 1 yaşındaki İklim Doğa Can bebeğin de bulunduğu sporcular derelerdeki tarihi köprüleri aşarak Ayene Yaylasından Cirip Yaylasına ulaştı. Buradan geri dönen sporcular yine tarihi patika yolu takip ederek Terzili Mahallesine ulaşarak başladıkları noktada yürüyüşü sonlandırdı.

Etkinliğe katılan sporculardan Burak Soydaş, "Daha önce hiç deneyimleyemediğimiz Kayıp Santa Yolunun 16 kilometrelik parkurunu tamamladık. Çok güzel bir parkur. Daha önce gelip görmediğimiz köprüler, kiliseler, eski taş yayla evleriyle karşılaştık. Mükemmel bir görüntü vardı. Buraya gelmesin herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya bugüne kadar gelmediğimiz için çok büyük pişmanlığımız var" derken, ekipteki sporculardan Demet Bayraktar da "Bugün keşfettik Kayıp Santa Yolunu. Gerçekten çok güzel bir parkurdu. Orman içerisinde yeşillikler arasında fevkalade güzel geçti. Burayı da keşfetmek ayrıca hoş oldu. Günün tamamını yürüyerek geçirdik. Çok keyif oldu. Çok zorlanmadık ve inanılmaz güzel manzaralar gördük. Hiç aklımıza gelmeyecek kuytu köşelerde tarihi köprüler vardı. Bugün gerçek bir keşif oldu bizim için. Bahar aylarında bu yolu deneyimlemek çok daha güzel olurdu çiçekler arasında" diye konuştu.

Yüzlerce yıllık taş binaları, kiliseleri, çeşmeleri ve eşsiz doğasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Santa Harabeleri, ziyaretçilerine hem zamanda yolculuk yaptırıyor hem de eşsiz manzaralarıyla hayran bırakıyor. Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda kimi kaynaklara göre de daha eski tarihlerde kurulduğu bilinen ve 7 mahalleden oluşan Santa Harabeleri, her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan ve zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duran tek ve iki katlı evleri, kiliseleri, okulları, şelaleleri ve çeşmeleriyle döneminin kendine özgü sivil mimari özelliklerini sergiliyor.

Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından birisi ve geçmişin izleriyle dolu olan Santa Harabeleri, tarihi ihtişamı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer ve enfes manzaralar sunuyor.

Gümüşhane\'de Kayıp Santa Yolu Keşfi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kayıp Santa Yolu Keşfi - Son Dakika

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