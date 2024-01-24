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Gümüşhane'de Köye İnen Kurt Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Köye İnen Kurt Sürüsü Görüntülendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyüne indi. Köyde bir ahırın etrafında yoğunlaşan kurt sürüsünün bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Köy halkı, kurtları bağırarak ve arabayla tur atarak uzaklaştırmayı başardı.

24.01.2024 - 10:46,
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GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde köye inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyüne indi. İlçe merkezine alışveriş yapmaya giden vatandaşlar, köy girişinde rastladığı kurt sürüsünü, bağırarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak istedi. Köyde bir ahırın etrafında yoğunlaşan kurt sürüsünün bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çevredekilerin araçlarla tur attığı bölgede, sürü ahırdan uzaklaşarak gözden kayboldu. Kurtları bölgeden uzaklaştıran köy halkından Latif Keskinoğlu, 'Kelkit'e alışverişe gidiyorduk. Köyün çıkışında besicilik yapan bir arkadaşın ahırı var. Ahırın etrafında kurtları görünce önce paniğe kapıldık, saydığımızda 9 tane olduklarını gördük ve ahırın etrafından uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bağırarak, etraflarında arabayla tur atarak sonunda köyden uzaklaştırmayı başardık. Muhtemelen aç kaldıkları için köye indiler, temennimiz malımıza ya da canımıza bir zarar gelmemesi" dedi. (DHA)

Gümüşhane\'de Köye İnen Kurt Sürüsü Görüntülendi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Köye İnen Kurt Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika


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