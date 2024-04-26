Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Gümüşhane\'de Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tarih öğretmeni Gökhan Akkuş'un konuşması ve öğrencilerin rol aldığı tiyatro oyunuyla devam eden etkinliğe, birçok davetli ve öğrenci katıldı.

26.04.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Akkuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin rol aldığı "Zafere Giden Yol Kut'ül Amare" adlı tiyatro oyununun ardından sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Temel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 13:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement