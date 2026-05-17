Gümüşhane\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü öldü, yolcu yaralandı.

Muhammet Alperen Dürüster (24) yönetimindeki 69 ABD 546 plakalı motosiklet, Köstere köyü mevkisinde bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, yolcu M.E.Ç'nin (24) ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.