Gümüşhane'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi Kapsamında 3 Kızıl Geyik Ormana Salındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi Kapsamında 3 Kızıl Geyik Ormana Salındı

Gümüşhane\'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi Kapsamında 3 Kızıl Geyik Ormana Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Gümüşhane'de 3 kızıl geyik ormana salındı. Geyikler, Bursa'daki geyik üretim istasyonundan getirilerek kentin kırsal kesimindeki ormanlık alana bırakıldı. DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, geyiklerin doğaya salındığı anlar yer aldı.

02.05.2024 12:39
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki geyik üretim istasyonunda yakalanan 3 kızıl geyik, Gümüşhane'ye getirildi.

Geyikler, daha sonra kentin kırsal kesiminde ormanlık alana bırakıldı.

Öte yandan geyiklerin doğaya salındığı anlara ilişkin görüntüler de DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi Kapsamında 3 Kızıl Geyik Ormana Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi Kapsamında 3 Kızıl Geyik Ormana Salındı - Son Dakika
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