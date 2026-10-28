Gümüşhane'de otomobil bariyere çarptı, Gündoğdu Bodur öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane'de otomobil bariyere çarptı, Gündoğdu Bodur öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane\'de otomobil bariyere çarptı, Gündoğdu Bodur öldü, 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde tünel çıkışı bariyere çarpan otomobildeki Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÜMÜŞHANE'de tünel çıkışı bariyerlere çarpan otomobildeki Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Tünelden çıkan H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki Gündoğdu Bodur'un hayatını kaybettiği, sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B.'nin (3) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
GümüşhaneGündoğduTrabzonGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
12:13
Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ifade veren kişi susma nedenini anlattı
Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ifade veren kişi susma nedenini anlattı
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:58:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de otomobil bariyere çarptı, Gündoğdu Bodur öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android