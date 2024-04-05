Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gümüşhane\'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan eş ise hastaneye kaldırıldı.

05.04.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.

İlçenin Ağıl köyünde Özmen Aydoğmuş (56) yönetimindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Özmen Aydoğmuş'un yaralanan karısı Serhan Aydoğmuş ise olay yerindeki müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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