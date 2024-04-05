Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.
İlçenin Ağıl köyünde Özmen Aydoğmuş (56) yönetimindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özmen Aydoğmuş'un yaralanan karısı Serhan Aydoğmuş ise olay yerindeki müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı. İlbey, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek, Ulaş'ın daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışacağını söyledi.
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