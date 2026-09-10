Gümüşhane'de otomobil yolun karşısına geçen 64 yaşındaki yayaya çarptı
Gümüşhane'de Kazım Karabekir Caddesi'nde H.Y. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Y.D'ye çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
H.Y. idaresindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Y.D'ye (64) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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