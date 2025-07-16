Gümüşhane'de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı

Gümüşhane\'de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
16.07.2025 14:44
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GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Şırnak'ın Güneyçam köyünde görev yaparken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra memleketine dönüş yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 8'inci yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Şehit öğretmenin mezarı başında düzenlenen programa ailesinin yanı sıra, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp dualarla devam eden programda şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

'ÇOK DEĞERLİ BİR EVLATTI'

Anma töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Hayat hikayesini tüm Türkiye'nin bildiği, eğitim camiasının sembol şehitlerinden öğretmen Necmettin Yılmaz evladımızın toprağa verilişinin, şehadete erişinin 8'inci yıl dönümünde kabrinin başındayız. Tüm ailesi ile birlikte anıyoruz. Çok değerli bir evlattı. Okulundan mezun olur olmaz öğretmenlik mesleğini icra etmişti. Henüz 24 yaşındaydı. Sekiz aylık bir öğretmenliği vardı. Türk milletlerinin evlatlarına yapmış olduğu hizmetlerin intikamını almak istediler. Çünkü öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Çocuklarımızın aydınlanması, geleceğe umutla bakmamız için eğitim çok çok önemli. Necmettin de buna kalbini vermiş bir evladımızdı. Evladımızı şehit ettiler. Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi her yerde biliniyor. Torul ilçesinde bir okula ismi verildi. Yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak. Kalbimizde, ruhumuzda ve yeni yetişecek öğretmenlerimiz de Necmettin Yılmaz'ı örnek alarak, onun ideallerine sahip olarak yetişecek" dedi.

Necmettin öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise kardeşinin vatanını ve öğrencilerini çok sevdiğini belirterek, "Kardeşimin 8'inci yılı mezarı başında anmaktan hepinize şükranlarımı sunuyorum. Necmettin öğretmen kendini bayrağına, vatanı, milletine adayan bir öğretmendi. Öğrencilerini çok severdi. Vatanına hayırlı bir birey olmak için emin adımlarla ilerliyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı - Son Dakika

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