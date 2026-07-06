Gümüşhane'de toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de toplu sünnet şöleni düzenlendi

Gümüşhane\'de toplu sünnet şöleni düzenlendi
06.07.2026 14:54
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Gümüşhane'de 19 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi. Gelenekler yaşatıldı.

Gümüşhane'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 19 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, Gümüşhane Valiliği önünde bir araya geldi. Şehir merkezinde düzenlenen konvoyun ardından Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nın bahçesine geçildi.

Buradaki program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, geçmişten gelen önemli bir geleneğin yaşatıldığını söyledi.

Atay, çocukların vatana ve millete hayırlı evlatlar olmaları temennisinde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak da asırları aşan bir iyilik hareketini sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, 530 yıl önce başlayan geleneği yaşatmak için il protokolüyle çocukların mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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