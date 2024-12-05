Gümüşhane\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan S.D'nin otomobilinde ve evinde dedektör köpeği ile yapılan aramada, 9 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, sigara sarma kağıdı ile uyuşturucu kullanma ve öğütücü aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.