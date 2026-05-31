Gümüşhane'de Yaya Çarpma Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane'de Yaya Çarpma Kazası: 1 Ölü

Gümüşhane\'de Yaya Çarpma Kazası: 1 Ölü
31.05.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı 52 yaşındaki yaya Resul Çelik hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyü mevkisinde K.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik'e (52) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Resul Çelik, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Yaya Çarpma Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Arka Sokaklar’da izleyiciyi şoke eden final Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Lübnan’da can kaybı 3 bin 355’e çıktı Lübnan'da can kaybı 3 bin 355’e çıktı

19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:51
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 20:14:58. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yaya Çarpma Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.