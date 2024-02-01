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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi

Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarından bir tilki, Şen köyü yakınlarında görüntülendi. Tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

01.02.2024 13:18
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kelkit'te yiyecek arayan tilki, Şen köyü yakınlarında görüntülendi.

Bir süre çevrede gezinen tilki, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi - Son Dakika
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