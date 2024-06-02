Gümüşhane'nin Dulağa Yaylası'nın Alpler'i aratmayan güzelliği - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Dulağa Yaylası'nın Alpler'i aratmayan güzelliği

Gümüşhane'nin Dulağa Yaylası'nın nefes kesen güzelliği kameralara yansıdı. Yayla, sarı yayla çiçekleri ve otantik yayla evleriyle görsel bir şölen sunuyor. Ayrıca, karlı dağları ve coşkun dereleriyle Alpler'i andıran bir manzaraya sahip. Doğal yaşama uyumlu evlerde geleneksel yayla yaşamı sürdürülüyor. Dulağa Yaylası, Gümüşhane'nin en özel mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

02.06.2024 23:27
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Dulağa Yaylası'nın Alpler'i aratmayan güzelliği

Gümüşhane'nin Dulağa Yaylası'nın nefes kesen güzelliği kameralara yansıdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylası, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün yaylası olan Dulağa, deniz seviyesinden 2 bin 178 metre yükseklikte bulunuyor. Yaylada açan sarı yayla çiçekleri, papatyalar ve binbir renkli çiçekler otantik yayla evleriyle birlikte manzarayı adeta bir tabloya dönüştürdü.

Sadece çiçekleriyle değil, etrafını saran karlı dağları ve coşkun dereleriyle de Alpleri andıran manzarasıyla dikkat çeken Dulağa Yaylası otantik dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur ve dinginlik sunuyor.

Doğal yaşama uyumlu bir şekilde inşa edilen taş ve ahşaptan yapılan evleriyle geleneksel yayla yaşamının sürdürüldüğü yaylada yaz aylarında köylüler, hayvanlarını otlatmak ve yaylanın temiz havasından faydalanmak için burada konaklıyor.

Doğal güzellikleri ve otantik yapısıyla Gümüşhane'nin en özel mekanlarından biri olarak öne çıkan Dulağa Yaylasını ziyaret eden köy sakinlerinden Mustafa Dede, "Burası Artebel Gölleri Tabiat Parkına sınır bir yer. Hemen yukarısında Abdalmusa Tepemiz, 5 göllerimiz var. Yaylada sarı, beyaz renkli çiçekler var. Hemen arkamızdaki tepelerde kar hala duruyor. Öyle bir yer ki burası kar üstüne kar yağan yerler var burada. Yani hiç kar erimiyor, kar üstüne kar yağıyor. Yüksek rakım olduğu için" dedi.

Yaz aylarında hayvancılıkla uğraşanların yanında gurbetten gelen vatandaşların da yaylaya gelerek konakladığını anlatan Dede, "Yaz aylarında 20-25 haneyi buluyor burası. Bütün evler hemen hemen doluyor yani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin Dulağa Yaylası'nın Alpler'i aratmayan güzelliği - Son Dakika

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