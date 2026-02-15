Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
15.02.2026 17:25
Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, 15 Şubat'ın, Gümüşhane'de yaklaşık 1,5 yıl süren işgal, zulüm ve mağduriyet sürecinin sonlandığı tarih olduğunu söyledi.

Baruş, günün önemine dikkati çekerek, "Bugün tüm Gümüşhanelilerin uzun bir mücadele sonucunda hürriyetine kavuştuğu bağımsızlık ve onur günüdür. Bugün bu toprakların düşmana geçilmez kılan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi minnetle yad etme günüdür." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de kurtuluş gününün, istiklalden istikbale giden yol olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yılını coşkuyla kutladıklarını aktardı.

Tören, yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Program kapsamında Gümüşhane Belediyesi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kent Ormanı'nda düzenlenen kar festivalinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayak yapan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde horon oynadı.

Kent Ormanı'ndaki programa katılan Hilal Nur Baş ise güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Sıla Özdemir de kar festivalinin eğlenceli geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA

