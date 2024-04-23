Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki'yi ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki\'yi ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Tanrısever, herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin el ele, gönül gönüle Gümüşhane'ye hizmet etme gerekliliğine vurgu yaparken, Balki ise memlekete hizmet etmek amacıyla güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirtti.

23.04.2024 18:43
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki'yi ziyaret etti.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Vali Tanrısever, Meclis Başkanı Balki ve meclis üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yeni dönemde güzel çalışmalar yapılacağına inandığını belirten Tanrısever, "Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin el ele, gönül gönüle hep birlikte Gümüşhane'mize hizmet etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tanrısever, Gümüşhane'de yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Malum, İl Özel İdaremiz Gümüşhane'nin bütün coğrafi sınırlarında hizmet vermekle mükellef. Hizmetkarı olduğumuz ve hizmet etmekle mükellef olduğumuz Gümüşhane'mize Rabb'im doğru düzgün iz bırakan işler yapmayı nasip eylesin. Sizler hiçbir siyasi partinin değil, Gümüşhane halkının temsilcilerisiniz. Bu hassasiyeti devam ettirirseniz hem bizler hem de Gümüşhane insanı memnun olacaktır. Yeni dönemde hep birlikte hayırlı ve güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum."

İl Genel Meclis Başkanı Balki ise Tanrısever'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balki, İl Genel Meclisinin tek amacının memlekete hizmet etmek olduğunun altını çizerek, güzel işler yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki'yi ziyaret etti - Son Dakika

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