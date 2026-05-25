Gümüşte arz açığı altıncı yıla girdi, yeni ralli beklentisi güçleniyor

Küresel piyasalarda gözler yeniden gümüşe çevrildi. Arz açığının altıncı yılına girmesi, depolardaki stokların erimesi ve yeşil enerji yatırımlarından gelen güçlü talep, fiyatlarda yeni yükseliş beklentilerini artırdı. 77 doların üzerinde tutunan gümüşte analistler, kritik direnç seviyelerinin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceğini belirtiyor. Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep, piyasada 'yeni ralli' beklentilerini güçlendiriyor.

Gümüş fiyatları, güçlü teknik görünüm ve devam eden arz sıkıntısının etkisiyle yükseliş eğilimini koruyor. 77,48 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, yüzde 1,66'lık toparlanmayla kısa vadeli bir taban oluştururken, doların zayıflaması ve küresel arz açığına ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde destekleyici olmaya devam ediyor.

Silver Institute tarafından yayımlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasasının üst üste altıncı kez yıllık arz açığı vermesi bekleniyor. Raporda, 2026 yılı için arz açığının 46,3 milyon troy ons seviyesine ulaşacağı ve büyük depolardaki stokların azalmayı sürdürdüğü belirtildi. Analistler, arz tarafındaki sıkışıklığın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor.

Bazı bölgelerde şirketlerin maliyetleri azaltmak amacıyla hammadde kullanımını düşürmeye çalıştığı belirtilse de sanayi kaynaklı talebin güçlü kaldığı ifade edildi. Özellikle güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların artmasının, gümüş piyasasında güçlü fiziki talep oluşturduğu kaydedildi.

Piyasalar, ABD'de nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde kalmasını fiyatlamaya devam ediyor. Söz konusu verinin, Kevin Warsh öncülüğündeki Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği beklentilerini güçlendirdiği ifade edildi. Buna karşın Asya'daki üretim faaliyetlerinde toparlanma görülmesi ve küresel metal alımlarının güçlü seyretmesi, piyasadaki baskıyı sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Teknik analizlerde gümüşün yukarı yönlü mavi kanal trendini koruduğu belirtilirken, fiyatların 76,62 dolar desteğinden toparlanarak yeniden yükselişe geçtiği ifade edildi. 71,43 dolar dip seviyesi ile 88 dolar zirvesi arasındaki hareketten hesaplanan yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 77,40 doların önemli bir destek noktası olarak öne çıktığı kaydedildi. 14 periyotluk RSI göstergesinin 57,48 seviyesinde bulunduğu ve aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş momentumunu koruduğu belirtildi. Artan işlem hacminin ise kurumsal yatırımcıların destek seviyelerinde alım yaptığını gösterdiği ifade edildi.

Analistlere göre gümüşte ilk direnç seviyesi 78,79 dolar olarak öne çıkarken, bunun üzerinde 80,69 dolar ve ardından 88 dolar seviyeleri takip ediliyor. Destek tarafında ise 77,40 doların korunması önem taşırken, olası geri çekilmelerde 76,62 dolar ve 71,43 dolar seviyeleri kritik eşikler olarak değerlendiriliyor.

Analizde, güvenli liman varlıklarına yönelik risk primlerinin azalmasına rağmen, ABD-İran ateşkesi ve sıkı para politikalarının gümüş piyasasında güçlü satış baskısı oluşturamadığı vurgulandı. Küresel arz sıkıntısının devam etmesinin fiyatları desteklediği belirtilirken, yatırımcıların bu hafta açıklanacak küresel PMI verileri öncesinde kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, mevcut yükseliş kanalı içerisindeki geri çekilmelerin orta vadeli yatırımcılar açısından fırsat oluşturabileceğini değerlendiriyor.