CHP'li Günaydın'dan Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmaya Getirilmemesine Tepki: "Adil Yargılanma Hakkının Açık İhlali"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya getirilmemesine tepki göstererek, "Kendisinin, şu anda savunma yapan Fatih Keleş'i dinleyememesi ve soru yöneltememesi, adil yargılanma hakkının açık ihlalidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen duruşmaya getirilmemesine tepki gösterdi. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Dün bir günde iki duruşmaya katılan Ekrem Başkan bugün duruşmaya getirilmiyor. CMK 203 uygulaması verildiği günü kapsar. Kendisinin, şu anda savunma yapan Fatih Keleş'i dinleyememesi ve soru yöneltememesi, adil yargılanma hakkının açık ihlalidir. Yargılama keyfiyete değil kurallara bağlı olarak yürütülmek zorundadır. Siyasetin mahkeme salonlarından dizayn edilemeyeceğini er geç öğreneceksiniz."