GÜNCELLEME - Gaziantep\'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Sülüklü ve Köksalan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 22 arazöz, 6 iş makinesi ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köksalan Mahallesi muhtarı Ayvaz Çelik, AA muhabirine, yangının gece saatlerinde çıktığını belirterek, "Maalesef asırlık ormanımız zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dün helikopterle su atıldı, şu anda ormanlık alanın büyük bölümü yandı." dedi.