GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika
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GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

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GÜNCELLEME - Kırıkkale\'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu
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CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya (38), Ö.F.Ü'nün kullandığı 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Kaza sonrası jandarma olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, kazanın ardından hastaneye gelerek bilgi aldı.

Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.

Cenaze töreni düzenlendi

Evli ve iki çocuk babası Sarıyalçınkaya için Merkez Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin eşi Pembe ve oğlu Sabri Sarıyalçınkaya, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, oğlu babasının kepini taktı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu.

Sarıyalçınkaya'nın naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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