GÜNDEM / 23 Nisan 2026

23.04.2026 09:11
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na ve TBMM'de düzenlenecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. açılış yıl dönümü resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/13.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak. TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek Kurtulmuş, Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek ve Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(TBMM/09.00/09.15/10.00/10.45/11.30/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek resmi törenlere katılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kutlamaları kabul töreni ile Meclis'teki özel oturuma ve resepsiyona iştirak edecek.

(Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlıkta düzenlenecek temsili makam devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/09.45)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki resmi törene, Meclis'teki özel oturuma ve resepsiyona iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'ye ziyarette bulunacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü tarafından hayata geçirilecek Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi projesinin temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası kapsamında, İstanbul Boğazı Ulusal Egemenlik Kupası yarışı gerçekleştirilecek, İstanbul-Çanakkale Sahil Güvenlik Kupası Açık Deniz Yarışı'nın startı verilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/18.45/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic karşılaşması oynanacak.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı ağırlayacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

