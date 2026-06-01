6 Nisan Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor
6 Nisan Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

01.06.2026 00:10
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaati Merkezini ziyaret edecek, Türk toplumu ile buluşacak.

(Helsinki)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Zürih)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fethiye'de sahil esnafı ile buluşacak, Seydikemer'de Kaymakamlığı, Belediyeyi ve partisinin ilçe teşkilatı ile Aile Destek Merkezini ziyaret edecek, şehit ailesi ve ev ziyaretlerinde bulunacak, Ören Mahallesi alabalık üreticileri ile sektör buluşmasına ve akşam yemeğine katılacak.

(Muğla/13.00-18.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da 31. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 31. Bakü Enerji Forumu'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, serinin ilk maçında karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Galatasaray Kulübünde geçen hafta yapılan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

(İstanbul/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
