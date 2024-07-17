Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak - Son Dakika
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