GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile görüşecek. Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşme gerçekleştirecek.

(Ankara/10.40/14.00/15.00/16.00/17.00)

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiRecep Tayyip ErdoğanTürkmenistanKırgızistanGüncelSon Dakika

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