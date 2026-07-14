Gündemde Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemde Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

14.07.2026 00:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında EKK toplantısı, TBMM'de kritik görüşmeler yapılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz" paneline katılacak.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

CHP, DEM Parti ve MHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

(TBMM/15.00/13.30/12.45/10.45/10.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı iç göç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

???????????1?- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenecek "15 Temmuz'un 10. Yılında İrade Bizim, Zafer Bizim" paneline katılacak.

(Ankara/11.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den ülkeye iadesi sağlanan Çingene Kızı Mozaiği'nin 13. panelinin Zeugma Mozaik Müzesi'ne teslim programına, Dijital Sanat Müzesi'nin açılışı ile Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/11.20/12.00/12.45)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya, ABD'nin Teksas eyaletinde karşı karşıya gelecek.

(Dallas/22.00)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın LASK takımıyla Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, sonrasında İstanbul'a dönecek.

(Linz/20.30)

3- Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

4- Slovenya'da devam eden FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Lübliyana/22.00)

5- İstanbul-Çeşme rotasında düzenlenen 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı sona erecek ve kupa töreni düzenlenecek

(İzmir/20.00)

6- Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbirliğinde plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenecek "Geleceğe İz Bırak/ Plastiksiz Temmuz Buluşması" programı, Üsküdar'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemde Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika

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