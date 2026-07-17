Gündemdeki Önemli Programlar ve Ziyaretler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Programlar ve Ziyaretler

17.07.2026 00:10
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Bugün Türkiye'de çeşitli bakanlar ve siyasi figürler önemli etkinliklerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cihannüma Derneği ve AYBİR işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Vakfı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/09.30/10.00/10.30)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek.

(Aydın/10.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Amasya/12.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, haziran ayına dair konut ve iş yeri satış ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Petrolspor altyapısı için ayrılan alanda incelemelerde bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şeyh Hevinda Çivi Çakma Töreni'ne katılacak ve gençlik buluşmasında yer alacak.

(Batman/10.35/10.45/11.30/15.30/17.00)

2- Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor ile Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.

(Belgrad/17.30)

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Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Programlar ve Ziyaretler - Son Dakika

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