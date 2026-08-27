Gündemdeki Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı ve Bingöl'de çeşitli açılışlara katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni açılış töreninin ardından Valiliği ziyaret edecek, Bingöl'de Asfalt Plenti açılışı sonrası Valilik ziyareti gerçekleştirecek, Ziver İlkokulu açılış programına katılacak.

(Ağrı/10.30/12.30/Bingöl/15.30/16.15/17.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Halep)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

4 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 -? ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "955. Yılında Malazgirt Zaferi" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımına konuk olacak.

(Zalgiris/20.00)

2 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Budapeşte/21.30)

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, Monako'da yapılacak.

(Monako/19.00)

4 - Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

5 - 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarına devam edilecek. İstanbul'un ev sahipliğindeki A Grubu'nda Polonya-Almanya ve Letonya-Macaristan maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

6 - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya ile özel karşılaşma oynayacak.

(Köln/18.00)

***

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Bingöl, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler - Son Dakika

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