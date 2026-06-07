Gündoğmuş'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Gündoğmuş'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Gündoğmuş\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor
07.06.2026 13:55
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, haziranda karla mücadele çalışmaları sürüyor; yollar açılıyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Karabul Yaylası'nın yollarında, haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları açarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması planlanıyor.

Karabul Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk, yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını aktaran Öztürk, "Bu yolların açılması başta bölgede yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Ekipler çevre yollarla birlikte 60 kilometrelik yolu sağ olsunlar ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Antalya sahillerinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen karla mücadeleye şahit olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gündoğmuş, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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