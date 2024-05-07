Araştırmacı Yazar Güner Dinçaslan, Polatlı'da Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Araştırmacı Yazar Güner Dinçaslan, Polatlı'da Öğrencilerle Buluştu

Araştırmacı Yazar Güner Dinçaslan, Polatlı\'da Öğrencilerle Buluştu

Araştırmacı yazar Güner Dinçaslan, Polatlı ilçesindeki bir özel okulda öğrencilerle bir araya geldi. Dinçaslan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini anlattı ve kitaplarını imzaladı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise Cumhuriyetin kurulma sürecinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Grup, rehber eşliğinde çeşitli tarihi alanları gezdi.

07.05.2024 19:57
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Araştırmacı yazar Güner Dinçaslan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir özel okulda düzenlenen söyleşiye katılan Dinçaslan, Polatlı ve Haymana bölgesinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini anlattı.

Dinçaslan, söyleşinin sonunda "Yirmi İki" ve "Dörtnala" adlı kitaplarını imzaladı.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç da Cumhuriyetin kurulma sürecinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Söyleşinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı 50 kişilik grup, Koç'un rehberliğinde Duatepe Anıtı, Gordion Antik Kenti ve Müzesi ile Kral Midas Tümülüsü'nü gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araştırmacı Yazar Güner Dinçaslan, Polatlı'da Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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