Nevşehir'de tarladan güneş enerji paneli çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy'de tarladan 59 güneş enerji panelinin çalınmasıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin D.P, O.D. ve A.K.T. olduğunu belirledi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Kırşehir'de gözaltına alındı.
Nevşehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Güneş Enerji Panelleri Çalıntı! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?