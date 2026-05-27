Güneş Enerjili Motosikletle Uzun Yolculuk

27.05.2026 11:17
Mehmet Kutluboğa, güneş paneliyle desteklenmiş elektrikli motosikletle prizesiz ulaşım sağlıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Mehmet Kutluboğa, güneş paneli monte ettiği elektrikli motosikletiyle kilometrelerce yolculuk yapıyor.

Çevreci ulaşım anlayışı ve en az yakıt maliyeti nedeniyle ulaşımda elektrikli motosikleti tercih eden elektrikçi Kutluboğa, enerji tüketimini azaltacak alternatif çözüm arayışına yöneldi.

İş için kullandığı elektrikli motosikletinde güneş paneli destekli sistem uygulamaya karar veren Kutluboğa, arkadaşlarıyla yaptığı çalışma neticesinde prize ihtiyaç duymadan ulaşım sağlayabileceği bir araca kavuştu.

Kutluboğa, elektrikli motosikletini artık şarj etmeden ve elektrikten de tasarruf sağlayarak uzun mesafedeki işlere gidip gelebiliyor.

"Motosikletimizi artık elektriğe hiç bağlamadan kullanabiliyoruz"

Mehmet Kutluboğa, AA muhabirine, elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün artması üzerine, iş yerinde kullanmak amacıyla elektrikli motosiklet satın aldığını anlattı.

Uzun mesafedeki bir işe gittiğinde motosikletin şarjının yeterli olmadığını, bu nedenle zor durumda kaldığını belirten Kutluboğa, şöyle devam etti:

"Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma neticesinde, üç tekerlekli elektrikli motosikletin üzerine birçok sektörde kullanılan güneş panelini monte etmeye karar verdik. Kullanmaya başlamadan önce test sürüşlerini gerçekleştirdik. Motosikletimizi artık elektriğe hiç bağlamadan kullanabiliyoruz. Elektrik prizi aramak yok, 'Uzun kabloyu nereye takarız.' derdi hiç yok. Bu sayede uzun yollar gidiyoruz. Çünkü bu sistemde araç giderken de şarj oluyor, aküleri dolduruyor yani yolda kalma korkumuz yok."

Kutluboğa, motosikletin kendi aküsüyle 24-30 kilometre yol katettiğini, güneş paneli sayesinde artık daha uzun mesafelere gidebildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:18:30. #7.13#
